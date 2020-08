India

अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया, इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य कई अन्‍य लोग शामिल हुए। , इस भव्य कार्यक्रम के लिए आज अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था,इस कार्यक्रम से पूरे देश में काफी उत्साह है।आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज तड़के ही सरयू नदी पर प्रार्थना की। उसके बाद राम मंदिर के भूमि पूजन शिलान्‍यास समारोह में शामिल हुए।

वहीं अयोध्या में सूर्य अस्त होते ही श्रद्धालु सरयू नदी के तट पर आरती करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर भी लोगों ने सरयू नदी के किनारे एकत्र होकर दीप दान करके आरती की। देखिए सुंदर वीडियो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर 'डीपोत्सव' के तहत पटाखे जलाए। देखें वीडियो

