असम: घूसखोर संयुक्त सचिव 90 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, तलाशी में मिली बेहिसाब नकदी

oi-Love Gaur

Assam Joint Secretary Bribe Case: असम सरकार के घूसखोर संयुक्त सचिव केके शर्मा (joint secretary assam) को एक रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जब केके शर्मा के आवास पर छापेमारी हुई तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। अधिकारी के आवास की तलाशी में 49.247 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद हुई, जिसको जब्त कर लिया गया है।

इस पूरी कार्रवाई को अंजाम असम पुलिस के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने दिया। आरोपी असम सरकार के संयुक्त सचिव केके शर्मा को पकड़ लिया गया है। जानकारी के मुताबिक केके शर्मा सुरक्षा फर्म लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक शिकायतकर्ता से 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जिसके बाद जब उनके घर की विजिलेंस टीम ने तलाशी ली तो 49.247 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की।

Directorate of Vigilance&Anti-Corruption of Assam Police arrested KK Sharma,ACS,Joint Secy to Govt of Assam while he was accepting a Rs 90,000 bribe from a complainant for renewal of security firm license. Rs 49.247 lakhs unaccounted cash seized in further search of his residence pic.twitter.com/9VsKjKmfRv