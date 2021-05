असम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने ली हार की जिम्मेदारी, पद से दिया इस्तीफा

India

oi-Kapil Tiwari

गुवाहटी, मई 2। असम में बीजेपी सत्ता को बचाने में कामयाबी रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। राज्य में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। पार्टी हाईकमान ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। रिपुन बोरा ने राज्य में पार्टी की हार की पूरी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें कि रिपुन बोरा चुनाव भी हार गए हैं। वो गोहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी उत्पल बोरा को जीत मिली है।

I do hereby tender my resignation from the post of President, Assam Pradesh Congress Committee owing responsibility of the humiliating defeat of my party in

the Assam Assembly Election 2021: Ripun Bora

(File photo) pic.twitter.com/YENvNWbZd8