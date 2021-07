Cow Bill: असम का नया मवेशी विधेयक क्या है ? इसके बारे में पूरी बात जानिए

India

गुवाहाटी, 13 जुलाई: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बजट सत्र के पहले दिन ही सोमवार को प्रदेश विधानसभा में नया असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पेश किया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में मवेशियों के वध पर सरकारी शिकंजा कस जाएगा। यही नहीं धार्मिक स्थानों के आसपास बीफ की खरीद-बिक्री पर भी रोक लग जाएगी। कांग्रेस और एआईयूडीएफ नए विधेयक का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि यह सब ध्रुवीकरण के लिए भाजपा का नया तिकड़म है। आइए जानते हैं कि इस विधेयक में है क्या ?

English summary

Assam will join other BJP-ruled states when the Assam cattle preservation bill 2021 is implemented, opposition says it is an attempt to polarize