बेंगलुरु, 17 जून। कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बीएस युदियुरप्‍पा की कार्यशैली को लेकर कई भाजपा विधायक नाराज चल रहे हैं। यहीं कारण है कि भाजपा द्वारा भेजे जाने पर राज्‍यसभा सांसद अरुण सिंह बेंगलुरु में तीन दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। बुधवार से शुरू हुए राज्य के अपने महत्वपूर्ण दौरे के विषय में बात करते हुए भाजपा कर्नाटक प्रभारी अरूण सिंह ने गुरुवार को कहा मैंने विधायकों के साथ नेतृत्व के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2-3 विधायक ऐसे हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और अन्य नेता अपने बयानों का रिकॉर्ड रख रहे हैं।

English summary

Arun Singh said – There are 2-3 MLAs in Karnataka who are spoiling the image of the party by doing all this.