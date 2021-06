India

oi-Bhavna Pandey

इंग्लैंड, 5 जून: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्‍का शर्मा इन दिनों अपने क्रिकेटर पति विराट कोहली और बेटी वामिका के साथ इंगलैंड में हैं। जहां जल्‍द ही न्‍यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मैच होना है। मुंबई से इंग्लैंड पहुंचे खिलाड़ी मुबई में क्वारंटीन किए गए है। शनिवार कोअभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने प्रशंसकों के लिए स्‍टेडियम की एक फोटो शेयर की है।



English summary

Anushka Sharma was quarantined as soon as she reached England, shared the photo and wrote – This does not apply to Virat Kohli