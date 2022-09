'मैं गरीब हो सकती हूं,लेकिन 10,000 में खुद को नहीं बेचूंगी',अंकिता भंडारी ने वाट्सऐप पर दोस्त से कही थी ये बात

India

oi-Pallavi Kumari

देहरादून, 25 सितंबर: उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या ने सबको चौंका दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड केस की जांच के लिए अलग से एसआईटी की टीम बनाई गई है, इस मामले में अलग-अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। अब अंकिता भंडारी का एक वाट्सऐप चैट भी वायरल हो रहा, जो उन्होंने अपनी निर्मम हत्या से कुछ दिन पहले अपने दोस्त के साथ बातचीत की थी। निष्कासित भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के स्वामित्व वाले ऋषिकेष रिसॉर्ट में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी ने अपने एक करीबी दोस्त को बताया था कि कैसे उसे होटल में वेश्यावृत्ति और कस्टमर को स्पेशल सर्विस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

English summary

Ankita Bhandari told friend on WhatsApp She says I may be poor, but will not sell myself for Rs 10000