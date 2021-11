आंध्र में बाढ़ का कहर: 2 हजार गांव चपेट में, 44 लोगों की जान गई, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

India

चित्तूर। बंगाल की खाड़ी से सटे आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। प्रदेश के चार जिलों - कडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर और नेल्लोर के 119 मंडलों के कुल 1990 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिनमें से 211 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। जिससे 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अभी भी लापता हैं। यह जानकारी राज्य सरकार के एक बयान में दी गई।

