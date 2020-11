अंडमान-निकोबार: इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ी संदिग्ध नाव, म्यांमार के 12 लोग थे सवार

India

नई दिल्ली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र के पास शनिवार को इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक संदिग्ध नाव को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस नाम में 12 लोग सवार थे जो म्यांमार के नागरिक हैं। नाव को पहले हेलीकॉप्टर द्वारा देखा गया जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को सूचना मिलने पर समुद्र में ही नाव को दबोच लिया गया। सभी चालक दलों को पूछताछ के लिए पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया है। गौरतलब है कि चीन-पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव और साल 2008 में मुंबई हमलों के बाद से समुद्री सीमा पर पूरी चौकसी बरती जा रही है।

अंडमान के समुद्र से संदिग्ध नाव को पकड़े जाने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज के आगे समुद्र में छोटी से नाव तैर रही है। उसमें कुछ लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं जो म्यांमार के नागरिक बताए जा रहे हैं। यह वीडियो हेलीकॉप्टर द्वारा शूट किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने संदिग्ध लोगों से पहले सरेंडर करने को कहा फिर उनसे पूछताछ की। अब संदिग्ध नाव में सवार सभी सभी 12 क्रू मेंबर को हिरासत में लेकर उनसे पोर्ट ब्लेयर में पूछताछ की जाएगी।

#WATCH Indian Coast Guard apprehended a suspicious boat near Andaman and Nicobar Islands territory with 12 Myanmarese crew. The boat was spotted first by a helicopter and is now being brought to Port Blair for crew interrogation pic.twitter.com/yxJ1lHl2BL