आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया देसी कार का मॉडल, टेस्ला के मालिक को दिया ये चैलेंज

Anand Mahindra: उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और अलग-अलग तरह के वीडियो, तस्वीरों के माध्यम से वह चर्चा का विषय बने रहते हैं। इस बार आनंद महिंद्रा ने एक ऐसी गाड़ी का वीडियो साझा किया है, जिसकी वजह से वह फिर से चर्चा का केंद्र बन गए हैं। दरअसल आनंद महिंद्रा ने एक देसी जुगाड़ गाड़ी का वीडियो साझा करके दुनिया में सबसे किफायती कार बनाने के लिए मशहूर टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क को चैलेंज दिया है।

दरअसल टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार दुनियाभर में लोकप्रिय हो रही है, जिस तरह से यह कार पर्यावरण को बेहतर रखने में मदद करती है उसकी वजह से कार की दुनियाभर में प्रसंशा हो रही है। इलेक्ट्रिक कार की सबसे खास बात यह होती है कि यह पर्यावरण में किसी भी तरह का प्रदूषण कम से कम करती है और लोगों को बेहद कम कीमत में ईधन मुहैया कराती है। लेकिन आनंद महिंद्रा ने जिस देसी गाड़ी को सोशल मीडिया पर साझा किया है, उसकी तुलना कर पाना टे्ला के लिए मुश्किल साबित हो सकता है।

आनंद महिंद्रा ने जो वीडियो साझा किया है उसमे देखा जा सकता है कि बैलगाड़ी को एक नए अंदाज में तैयार किया गया है। इसमे अंबेसडर गाड़ी के पिछले हिस्से को जोड़ा गया और आगे इसे दो बैल खींच रहे हैं। अहम बात यह है कि इस गाड़ी में किसी भी तरह के ईंधन की जरूरत नहीं है और यात्री को कार जैसा अनुभव मिलेगा। इस वीडियो को साझा करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, मुझे नहीं लगता है कि एलन मस्क और टेस्ला इस बिना ईंधन वाली गाड़ी की कम कीमत की तुलना कर पाएंगे। हालांकि मैं इस बात को लेकर भी मैं आश्वस्त नहीं हूं कि अगर मीथेन से होने वाले प्रदूषण को इसमे जोड़ा जा रहा है। बता दें कि जानवरों के गोबर में मीथने गैस होती है।

आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, इसकी एग्जॉस्ट को ठीक किया जा सकता है। जबकि एक यूजर ने लिखा कि इसमे पहले से ही हॉर्न भी लगा है। इसके अलावा इसमे सेल्फ ड्राइव का भी विकल्प मौजूद है।

I don’t think @elonmusk & Tesla can match the low cost of this renewable energy-fuelled car. Not sure about the emissions level, though, if you take methane into account... pic.twitter.com/C7QzbEOGys