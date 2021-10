वैक्सीन लेने वाले लोगों को अहमदाबाद नगर निगम दे रहा है सरसों का तेल और लकी ड्रॉ, मिलेंगे 10-10 हजार रुपए

India

अहमदाबाद, अक्टूबर 10। कोरोना वैक्सीन अभियान में भारत पिछले कुछ दिनों के अंदर बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन का प्रचार और उसके प्रति जागरूकता अभियान जैसे उपाय अपनाए हैं। इसके अलावा कुछ जगहों से तो लोगों को ईनामी लालच देकर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसा ही एक मामला अहमदाबाद से सामने आया है, जहां अहमदाबाद नगर निगम ने वैक्सीन लेने वाले लोगों के लिए एक लीटर सरसों का तेल और लकी ड्रॉ की पेशकश की है।

लकी ड्रॉ जीतने वाले लोगों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए

AMC के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजनीकांत हेमराज ने बताया है कि हमने ये पहले झुग्गी-झोपड़ी और गरीब आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए शुरू की है। हेमराज ने बताया कि हमने लोगों के लिए लकी ड्रॉ का ऐलान किया है, जिन्हें टीका लगाया जाएगा, उनका एक लकी ड्रॉ निकलेगा। लकी ड्रॉ जीतने वाले 25 लोगों को 10 हजार रुपए के अतिरिक्त उपहार दिए जाएंगे। साथ ही 1 लीटर सरसों का तेल भी दिया जा रहा है। इसके अलावा 100 फीसदी टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं।

