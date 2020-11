Laxmmi के रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने ट्रांसजेंडर्स के सपोर्ट में शेयर किया ये Video,बोले- जो हुआ हमारी गलती

View this post on Instagram

Nazar se bachne ke liye toh bahot tikke laga liye, nazariya badalne wala tikka lagane ki #AbHamariBaariHai. Let's break the gender stereotype and extend our support to the third gender with a Laal Bindi that stands for equal love and respect. Link in bio. #Laxmii #FoxStarStudios #DisneyPlusHotstarMultiplex #YehDiwaliLaxmiiWali @kiaraaliaadvani @laxminarayan_tripathi @offl_lawrence @shabskofficial @tusshark89 @foxstarhindi @disneyplushotstarvip #CapeOfGoodFilms #ShabinaaEntertainment #TussharEntertainmentHouse @zeemusiccompany