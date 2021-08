AK-203 Assault Rifles: क्या है AK-47 के नए अवतार की विशेषता ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 23 अगस्त: भारत को जल्द ही रूस से 70,000 एके-203 एसॉल्ट राइफल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एके सीरीज की मशहूर एसॉल्ट राइफलों में यह बहुत ही अत्याधुनिक हथियार है और आने वाले वर्षों में यह भारतीय सेना के जवानों का मूल हथियार बनने वाला है। संभावना है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी इसी सीरीज के एसॉल्ट राइफलों से लैस किया जाएगा। बड़ी बात ये है कि करीब सात लाख एके-203 एसॉल्ट राइफलों का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही होना है, जो सस्ता भी होगा और 100 फीसदी सटीक भी। आइए एके-47 के इस नए अवतार की विशेषताओं के बारे में जानते हैं।

English summary

The new and state-of-the-art incarnation of the AK-47 is the Russian AK-203 assault rifle. This rifle is easy to use and cheap too