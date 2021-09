वायु प्रदूषण का अंजाम- यूपी, दिल्ली में रहने वालों की औसत आयु 9 वर्ष तक घटी

India

oi-Ajay Mohan

जब-जब वायु प्रदूषण की बात आती है, तब-तब दिल्ली में स्मॉग की वो तस्वीरें ज़हन में आ जाती हैं, जो हर साल जाड़े के मौसम में खींची जाती हैं। और तो और आईआईटी कानपुर ने एक रिसर्च में पाया कि दिल्ली में प्रदूषण केवल दिल्ली की वजह से नहीं है, उसमें पड़ोसी राज्यों का भी खासा योगदान है, खास तौर से यूपी का। रिसर्च में पाया गया कि मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर की इंडस्ट्र‍ियल बेल्ट से उड़ने वाले घातक कण दिल्ली की हवा में आ कर घुल जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब दिल्‍ली में घातक कण पाये जा रहे हैं, तो यूपी में तो उसका कंसंट्रेशन अधिक ही होगा। इन दो राज्यों में वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि 2019 में एकत्र किए गए डाटा से होश उड़ा देने वाली बात सामने आयी है। वो यह कि इन दोनों राज्‍यों में औसत आयु करीब 9 वर्ष तक घट गई है।

अमेरिका की यूनविर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्‍ट‍िट्यूट ने पॉल्‍यूशन एंड लाइफ इंडेक्स पर एक ग्लोबल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें भारत के डाटा को भी शामिल किया गया है। यह बात उसी रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया वायु प्रदूषण से सबसे ज्‍यादा जूझ रहा है। 2019 में जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों की हवा में पर्टि‍कुलेट मैटर (सूक्ष्‍म कणों) का औसत स्तर 70.3 μg/m³है, जोकि विश्‍व में सबसे अधिक है और विश्‍व स्वास्थ्‍य संगठन के मानकों (10 μg/m³) से 7 गुना ज्यादा है। यहां μg/m³ का मतलब माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। वैज्ञानिकों की मानें तो वायु में मौजूद पर्ट‍िकुलेट मैटर टीबी, एचआईवी/एड्स जैसी बीमारियों से भी खरनाक होते हैं।

शिकागो विश्‍वविद्यालय द्वारा किए गए वैश्विक अध्‍ययन में पाया गया कि भारत में प्रदूषण की वजह से यहां रहने वाले लोगों की औसत आयु 5.9 वर्ष घट गई है। लेकिन अगर भारत, केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनईपी) में पूरी तरह सफल होती है, तो यह कम होकर 3.9 वर्ष हो सकती है। अध्‍ययन में पाया गया है कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों की औसत आयु 9.7 वर्ष और उत्तर प्रदेश में 9.5 वर्ष तक कम हो गई है। दरअसल 1998 के बाद से इन दोनों राज्यों में प्रदूषण में इतनी तेजी से इजाफा हुआ कि यहां के लोगों की उम्र में से 9 वर्ष कम हो गए।

रिपोर्ट में हर उस देश को हाईलाइट किया गया है, जहां वायु प्रदूषण का स्तर सामान्‍य से बहुत ऊपर है। बुधवार को यह रिपोर्ट जारी हुई, जबकि इससे पहले आईआईटी कानपुर समेत दक्षिण एशिया के कई संस्‍थानों के पर्यावरण विदों ने इस पर गहन मंथन भी किया और अपने सुझाव रखे। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट शिकागो यूनिवर्सिटी के इक्‍नॉमिक्स के प्रोफेसर मिलटन फ्रीडमैन के नेतृत्व में तैयार की गई है, जिसके लिए एक उन्‍होंने अलग से वैज्ञानिक मॉडल बनाया। इस मॉडल में वायु में पाये जाने वाले पर्ट‍िकुलेट मैटर (सूक्ष्‍म कणों) के प्रभावों को आयु से जोड़ कर अध्‍ययन किया गया है।

English summary

According to the latest world-wide report on Air Quality Life Index, by University of Chicago the air pollution has reduced the life expectancy of the people in India. The major impact has been witnessed in Delhi and Uttar Pradesh.