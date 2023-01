एयर इंडिया पेशाबकांड: चालक दल के खिलाफ जांच को कंपनी ने किया बंद

एयर इंडिया ने चालक दल के खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया है। इस बात का दावा एएनआई की एक रिपोर्ट में किया गया है।

एयर इंडिया ने 26 नवंबर 2022 को AI102 का समर्थन करने वाले अपने चालक दल के संचालन और प्रशासनिक कर्मचारियों पर की जा रही कार्रवाई की आंतरिक जांच बंद कर दी है। एक साथी यात्री द्वारा कथित रूप से पेशाब किए जाने के बाद शिकायतकर्ता ने चालक दल से संपर्क किया था।

Air India has closed its internal investigation into the actions by its crew operating and administrative staff supporting AI102 on 26th November 2022.The crew were approached by the complainant seeking assistance after allegedly being urinated on by a fellow passenger: Air India pic.twitter.com/1uRxg0Znhz