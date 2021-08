Air India की काबुल जाने वाली फ्लाइट का बदला टाइम, स्टैंडबाय पर रखे गए दो विमान

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 16 अगस्त। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। ऐसे में भारत भी अपने कर्मचारियों और लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकालने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में खबर आ रही है कि भारतीय सरकार ने भी एयरइंडिया को काबुल से आपातकालीन निकासी के लिए दो विमानों को स्टैंडबाय पर रखने का आदेश दिया है। ANI के मुताबिक एयर इंडिया ने काबुल से नई दिल्ली के लिए आपातकालीन ऑपरेशन के लिए एक दल तैयार भी कर किया है।

अब एयर इंडिया की दिल्ली से काबुल जाने वाली फ्लाइट रात 8:30 बजे की बजाय 12:30 बजे उड़ान भरेगी। आपको बता दें कि रविवार को भी एयर इंडिया का विमान काबुल से 129 यात्रियों को दिल्ली लेकर पहुंचा था। एयर इंडिया की ओर से कहा गया है कि विमान सेवाएं सुचारू रूप से जारी हैं और यात्रियों को लाने में कोई दिक्कत नहीं है।

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा

मालूम हो कि अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। रविवार को तालिबान के लड़ाकों ने राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने के ऐलान के बीच तालिबान के प्रवक्ता जैबिहुल्ला मुजाहिद ने इंडिया से अच्छे रिलेशन की बात की है। उन्होंने कहा कि डरने की आवश्यकता किसी को नहीं है। भारत के राजनयिक अफगानिस्तान यहां पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान

अफगानिस्तान की मौजूदा हालात पर आज सुबह अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते हुए जो अफगानी और अंतरराष्ट्रीय नागरिक अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें देश छोड़ने की इजाजत देनी चाहिए। सड़क, एयरपोर्ट, बॉर्डर क्रॉसिंग को खुले रहने देना चाहिए और शांति को बहाल करना चाहिए। अफगान के लोगों को सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के साथ रहने का अधिकार है। अमेरिका उनकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार है।

