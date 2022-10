Air Force Day: पहली बार गाजियाबाद हिंडन बेस के बाहर मनेगा वायुसेना दिवस, हिस्सा लेंगे 74 एयरक्राफ्ट

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को चंड़ीगढ़ की सुखना झील के ऊपर मनाया जाएगा। इतिहास में पहली बार होगा, जब लड़ाकू विमान गाजियाबाद के हिंडन बेस के बाहर होगा। इस दौरान फ्लाईपास्ट में 74 विमान, जिसमें सिंगल इंजन मिग-21 विमान, लड़ाकू, परिवहन विमान सहित कई हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इस बात की जानकारी एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन ए राठी ने मंगलवार को दी।

74 aircraft incl single-engine MiG-21 aircraft, fighters,transport planes along with helicopters will participate in Air Force Day flypast on Oct 8 over Chandigarh's Sukhna Lake: Group Capt A Rathi

For the 1st time,Air Force Day will be celebrated outside Ghaziabad's Hindon base pic.twitter.com/9BoBotqZ6i