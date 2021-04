PM मोदी से मिले वायुसेना चीफ RKS भदौरिया, कोरोना के खिलाफ जारी IAF के 'ऑपरेशन' पर दी जानकारी

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इंडियन एयरफोर्स देश में तरल ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ-साथ विदेशों से भी मेडिकल किट और ऑक्सीजन केंटेनर्स भारत आयात कर रहा है। यह सब काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में किया जा रहा है। बुधवार को एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया (राकेश कुमार सिंह भदौरिया) ने पीएम मोदी से मिलकर इस संबंध में पूरी जानकारी दी।

आरकेएस भदौरिया ने पीएम मोदी को भारतीय वायुसेना द्वारा कोविड संबंधित स्थिति में मदद करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जानकारी दी। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि आईएएफ सभी इलाकों को कवर करने के लिए बड़े और मध्यम आकार के विमान तैनात कर रहा है। आरकेएस भदौरिया ने पीएम मोदी को भारतीय वायुसेना द्वारा स्थापित एक कोविड समर्पित एयर सपोर्ट सेल के बारे में विस्तार से जानकारी दी जिसके तहत कोरोना से संबंधित ऑप्स के लिए विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ तेजी समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

Air Chief Marshal RKS Bhadauria called on Prime Minister Narendra Modi today. He briefed the PM on the efforts being undertaken by IAF to help in the #COVID19 related situation: Prime Minister's Office (PMO) pic.twitter.com/vztkN9VRQ3