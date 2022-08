'370 ये कहकर हटाया गया कि सारे पंडितों को फायदा होगा...', कश्मीरी पंडितों की हत्या पर ओवैसी का तंज

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 16 अगस्त: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में एक कश्मीरी पंडित की मौत और उनके भाई के घायल होने के बाद केंद्र और लेफ्टिनेंट गवर्नर (एल-जी) मनोज सिन्हा पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया कि यह घटना नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता का एक और उदाहरण है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है और अब ज्यादातर कश्मीरी हिंसा के डर से घाटी छोड़ना चाहते हैं।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''केंद्र द्वारा संचालित सरकार वहां (जम्मू-कश्मीर) नाकाम साबित हुई। 370 ये कहकर हटाया गया कि सारे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। आपकी सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम साबित हुई है और कश्मीरी पंडित अब कश्मीर छौड़कर जाना चाहते हैं।''

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''यह मोदी सरकार की विफलता का एक और उदाहरण है। जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जीवन की रक्षा करने में विफलता की जिम्मेदारी भाजपा और उसकी सरकार पर है।''

