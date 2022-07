अग्निपथ योजना: उपद्रवियों ने फूंकी कितने करोड़ की रेल संपत्ति, क्या लगा सकते हैं अनुमान ? जानिए

India

Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 जुलाई: सेना में भर्ती की 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ पिछले महीने देश के कुछ राज्यों में जबर्दस्त उपद्रव किया गया था। सबसे ज्यादा रेलवे की संपत्तियों को ही निशाना बनाया गया था। अब केंद्र सरकार ने संसद को जो जानकारी दी है, उससे पता चलता है कि आंदोलन के नाम पर उपद्रव देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना नुकसानदेह है। आखिरकार भुगतना करदाताओं को ही पड़ता है। रेल मंत्री ने संसद में रेल संपत्तियों को पहुंचे नुकसान को लेकर जो बयान दिया है, उसके दो हिस्से हैं। एक तो जो रेल संपत्तियों को आंदोलनकारियों की ओर से निशाना बनाया गया, आग लगाई गई और दूसरा ट्रेनों के कैंसिल करने की वजह से जो नकसान हुआ।

Agneepath scheme:There was a nationwide agitation last month against new recruitment in the army, but due to it, the railway is estimated to have lost around Rs 350 crore