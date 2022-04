India

बेंगलुरू, 4 अप्रैल: महाराष्‍ट्र के नेता राजठाकरे के बाद अब कर्नाटक के मंत्री ने मज्जिदों में इस्‍तेमाल होने वाले लाउडस्‍पीकर का विरोध किया है। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा लंबे समय से शिकायतें आ रही हैं कि यह छात्रों और मरीजों को सुबह और शाम के समय परेशान करता है।

इस मुद्दे का कोई भी समाधान निकाला जा सकता है

गौरतलब है कि कुछ दक्षिणपंथी समूहों द्वारा मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के विरोध के बीच, कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने सोमवार ये बयान कर्नाटक के कारवार जिले में दिया। उन्‍होंंने कहा छात्रों और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेकर इस मुद्दे का कोई भी समाधान निकाला जा सकता है।

राज ठाकरे ने क्‍या कहा था

बता दें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पिछले हफ्ते मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद करने की मांग की थी।उन्होंने मुंबई में कहा था, "अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर अधिक मात्रा में हनुमान चालीसा बजाएंगे।"

इससे समुदायों के बीच संघर्ष हो सकता है

यह कहते हुए कि मस्जिदों में इसके उपयोग का मुकाबला करने के लिए लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की प्रतियोगिता नहीं है, और इससे समुदायों के बीच संघर्ष हो सकता है। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने मुस्लिम नेताओं को यह देखने की सलाह दी कि वक्ता अपनी मज्जिद तक सीमित हैं और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशान न करें।

लंबे समय से मिल रही हैं ये शिकायतें

ईश्वरप्पा ने कहा मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ राज ठाकरे या श्री राम सेना के प्रयासों को मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेकर स्वाभाविक रूप से किया जाना चाहिए। लंबे समय से शिकायतें हैं कि यह सुबह और शाम के समय छात्रों और मरीजों को परेशान करता है। पत्रकारों से बात करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय लंबे समय से प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करने की परंपरा का पालन कर रहा है, लेकिन यह छात्रों को परेशान कर रहा है, जिसमें उनके अपने बच्चे और मरीज भी शामिल हैं।

उनका मुकाबला करने की प्रतियोगिता नहीं है

ईश्वरप्पा ने कहा यह हमारे लिए स्पीकर पर हनुमान चालीसा को जोर से बजाने के लिए उनका मुकाबला करने की प्रतियोगिता नहीं है। मुझे आपके (मुसलमानों) प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके लाउडस्पीकर के उपयोग के कारण, अगर मंदिरों और चर्चों में भी प्रार्थना की जाती है। इसी तरह यह समुदायों के बीच संघर्ष को जन्म देगा। उन्होंने कहा उनकी राय में यह अच्छा होगा यदि मुस्लिम समुदाय के नेता इसके बारे में सोचे और मस्जिदों के भीतर वक्ताओं का उपयोग करें, इस तरह से यह दूसरों को परेशान नहीं करता है।

English summary

After Raj Thackeray, the minister of Karnataka said - the sound of the loudspeaker of the mosque disturbs the students and patient