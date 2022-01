24 साल बाद मुंबई के शख्स को वापस मिला चोरी हुआ लाखों का सोना, जानिए अब उसकी कीमत

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 31 जनवरी: मुंबई के हाई प्रोफाइल कोलाबा इलाके में 1998 में एक घर में लूट हो गई थी। लुटेरों ने घर के सेफ से लाखों रुपये का सोना निकाल लिया था। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो तीन आरोपी पकड़े भी गए और लूटा हुआ माल भी बरामद हुआ। लेकिन, तब अदालत से ना सिर्फ तीनों आरोपों बरी हो गए थे, बल्कि दो दशकों से भी ज्यादा वक्त से बरामद हुआ सारा सोना पुलिस के ही पास पड़ा हुआ था। क्योंकि, पुलिस को इस केस में दो और आरोपियों की तलाश थी, जो फरार हो चुके हैं। अपना सोना वापस लेने के इंतजार में असली पीड़ित की मौत हो चुकी है। लेकिन, अब अदालत की पहले पर उनके बेटे को वह संपत्ति वापस मिली है, जो लाखों रुपये से करोड़ों रुपये की हो चुकी है। इसकी वजह ये है कि सिर्फ सोना ही नहीं मिला है, उसमें कुछ एंटीक स्वर्ण मुद्राएं भी हैं, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कहीं ज्यादा हो सकती हैं।

English summary

Gold worth lakhs of rupees, which went missing from a house in Mumbai in 1998, has been handed over to the original owner on Monday