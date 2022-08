आदित्य ठाकरे का आरोप, गवर्नर कोश्यारी ने मुंबई-ठाणे का नाम चुनाव देखकर लिया, भटकाने की कोशिश

India

मुंबई, 01 अगस्त : महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप लगाए हैं। सिंधुदुर्ग में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान जनता से मुखातिब होकर कहा, आप जानते हैं कि हाल ही में राज्यपाल ने क्या कहा ? उन्होंने जानबूझकर ठाणे और मुंबई का नाम लिया जहां चुनाव होने जा रहे हैं।

ठाकरे ने कहा, देश में महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन केवल एक चीज जिस पर लोग ध्यान केंद्रित करते हैं वह राजनीति है। अन्य दलों और उनके विधायकों को तोड़ने का काम हो रहा है। बता दें कि आदित्य ठाकरे से पहले उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी गवर्नर कोश्यारी के बयान की तीखी आलोचना की थी।

खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे, एनसीपी की सुप्रिया सुले जैसे कद्दावर मराठी नेताओं ने कोश्यारी के बयान को आपत्तिजनक करार दिया था। चौतरफा घिरने के बाद कोश्यारी ने सफाई में कहा था कि मराठी लोगों को कम आंकने की उनकी कोई मंशा नहीं। वे केवल गुजराती और राजस्थानी लोगों के योगदान का जिक्र कर रहे थे।

गौरतलब है कि गवर्नर कोश्यारी ने कहा था कि अगल मुंबई से गुजराती और राजस्थान के लोगों को निकाल दिया गया तो इस शहर में पूंजी की किल्लत हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि गुजराती और राजस्थानी लोगों के मुंबई छोड़ देने पर शहर देश की आर्थिक राजधानी नहीं बनी रह सकेगी।

