अधीर रंजन का विवादित बयान- अगर कांग्रेस ना होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग पैदा नहीं होते

नई दिल्‍ली, 12 मार्च। यूपी समेत पांच राज्‍यों में कांग्रेस को मिली जबदस्‍त हार के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को लेकर शनिवार को एक विवादित बयान दे डाला है। इसके साथ ही गोवा की हार का ठीकरा भी उन्‍होंने ममता बनर्जी पर मढ़ दिया है।

अधीर रंजन ने कहा-

इसके साथ उन्‍होंने कहा

इतने पर ही अधीर रंजन चुप नहीं रहे उन्‍होंने आगे कहा-

बता दें अधीर रंजन चौधरी का ये रिएक्‍शन उस बात के बाद आया जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कहा सभी राजनीतिक दलों को जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं, उन्हें एक साथ चलना चाहिए। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकती।

Why are you making remarks against Congress? If Congress didn't exist then people like Mamata Banerjee would not have been born. She should remember this. They went to Goa to please BJP, they made Congress lose. You weakened Congress in Goa, everyone knows this: AR Chowdhury pic.twitter.com/8Yy8LfgAci