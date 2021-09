8 दिव्यांग जनों की सियाचिन ग्लेशियर में क्या है वह उपलब्धि, जिसे पीएम मोदी ने बताया देश के लिए प्रेरणा,जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 26 सितंबर: 8 दिव्यांग जनों ने इस महीने की 11 तारीख को सियाचिन ग्लेशियर में 'कुमार पोस्ट' पर चढ़ाई करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। यह चोटी 15,000 फीट से ज्यादा ऊंची है और दुनिया में एक साथ इतने दिव्यांग जनों का यह पहला सफल पर्वतारोहण अभियान पहला है। अमेरिकी दौरा से लौटने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' में इस अभियान दल की सफलता की तारीफ की है और इसे पूरे देश के लिए प्रेरणा बताया है। गौरतलब है कि भारतीय सेना भी सदस्य दल में शामिल दिव्यांगों के हौसले, शारीरिक मजबूती और मानसिक ताकत पर हैरानी जता चुकी है।

English summary

PM Modi has described the victory of 'Kumar Post' by 8 specially-abled as an inspiration for the whole country under Operation Blue Freedom campaign in Mann Ki Baat program