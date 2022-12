2024 में BJP से ज्यादा विपक्ष के लिए चुनौती बन सकती है AAP

आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद जो रुख अख्तियार किया है, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा वह विपक्षी एकता के लिए चुनौती बन सकती है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी को तो सिर्फ वही हरा सकती है।

गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सारे दावे भले ही फेल हो चुके हों या फिर एमसीडी में भी उसे अपनी उम्मीदों या कयासों के हिसाब से कामयाबी नहीं मिल पाई हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर उसके मंसूबे कम नहीं हुए हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी पार्टी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि ना तो वह किसी चुनावी गठबंधन के चक्कर में पड़ने वाली है और ना ही उसके अलावा किसी भी दल या गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को हराने का माद्दा है। उसके मुताबिक यह काम कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केरीवाल की आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। पार्टी की यह रणनीति अगले लोकसभा चुनावों में भाजपा से बड़ी विपक्ष के लिए चुनौती बनती दिख रही है।

For 2024 Lok Sabha elections, efforts are on in many ways for opposition unity against the BJP and the Narendra Modi government. But, Aam Aadmi Party is going to challenge opposition alliance