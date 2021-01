AAP नेता संजय सिंह का बयान, हमें सेंट्रल हॉल में घुसने नहीं दिया, इसलिए गेट पर ही की नारेबाजी

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल, कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का ना सिर्फ बहिष्कार किया बल्कि अभिभाषण के दौरान नारेबाजी भी की। अब इसको लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार और नारेबाजी करने वालों में आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। AAP नेता संजय सिंह का कहना है कि हमने किसानों के समर्थन के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया था। संजय सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए।

सेंट्रल हॉल में घुसने की नहीं मिली थी परमिशन- संजय सिंह

नारेबाजी को लेकर संजय सिंह ने कहा कि हमने किसानों के समर्थन में नारे लगाए थे, किसानों को बेवजह देशद्रोही कहा जा रहा है उन्हें बॉर्डर से उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसलिए हमने सेंट्रल हॉल के गेट पर ही नारेबाजी की थी। संजय सिंह ने आगे कहा कि किसानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर ही हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया।

Farm laws should be repealed. We protested against the President's Address & raised slogans in support of farmers. We were not allowed inside the Central Hall, so we raised slogans at its gate. Farmers are being called traitors. So, we boycotted the Address: Sanjay Singh, AAP MP pic.twitter.com/0jG8bIvYhK