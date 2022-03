87% किसान संगठन कृषि कानूनों के पक्ष में थे, आंदोलनकारियों को नेताओं ने गुमराह किया-रिपोर्ट

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों की जांच के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। उस तीन सदस्यी एक्सपर्ट पैनल ने पिछले साल 19 मार्च को ही सर्वोच्च अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन वह रिपोर्ट आज तक जारी नहीं की गई। आखिरकार पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने राजनीतिक वजहों से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के उस एक्सपर्ट पैनल के एक सदस्य ने वह रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, जो सुप्रीम कोर्ट में यूं ही दबाकर रख दिया गया था। चौंकाने वाली बात है कि रिपोर्ट में देश के दो-तिहाई से भी ज्यादा किसान संगठन उन कृषि कानूनों के हिमायती थे। जो कि चंद किसान संगठनों के दबाव की वजह से वापस लिए जा चुके हैं।

English summary

Most of the farmers organizations were in favor of all three farm laws, the agitating farmers were misled by socialist and communist leaders