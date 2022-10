5G Launch: 5G की मदद से PM मोदी ने दिल्ली से चलाई स्वीडन में कार, आप भी देखें VIDEO

India

oi-Sushil Kumar

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) कार्यक्रम में 5G सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रगति मैदान में आज नई 5G तकनीक का उपयोग करके एरिक्सन स्टॉल से स्वीडन में रखी कार को दिल्ली से चलाई। यह कार रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाई जाती है। जिसे आप कहीं से भी चला सकते हैं। कार को यूरोप में एक बंद इनडोर कोर्स को नेविगेट करने के लिए स्थापित किया गया था। पीएम मोदी ने रिमोट कंट्रोल से कार को मैनेज कर चलाई।

यहां पर गाड़ी का केवल एक सिस्टम दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के हाथ में स्टेरिंग है और कार चला रहे हैं। इस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। राइट, लेफ्ट, बैक किसी भी डायरेक्शन में अपनी इच्छानुसार ले जा सकते हैं। यहां आपको बस व्हील दिखाई दे रहा है। जबकि कार स्वीडन में है। पीएम मोदी स्टेरिंग पर बैठे हैं। पूरी तरह से रिमोटली कंट्रोल्ड कार है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितनी भी दूर बैठे गाड़ी को चला सकते हैं।

WATCH | Prime Minister @narendramodi tries his hands on virtual wheels at the exhibition put up at Pragati Maidan before the launch of 5G services in the country. pic.twitter.com/zpbHW9OiOU