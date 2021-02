कोरोना टीकाकरण: दूसरे चरण की तैयारी पूरी, इन 20 बीमारी वाले लोगों को मिलेगी प्राथमिकता

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। 16 जनवरी को देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, जो युद्धस्तर पर चल रहा है। इस बीच सरकार ने ऐलान किया था कि 1 मार्च से टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके तहत बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बुजुर्गों के लिए सरकार ने तो 60 साल से ज्यादा की उम्र पहले ही निर्धारित कर दी थी। अब कम उम्र के लोगों के लिए भी वैक्शीनेशन की गाइडलाइन आ गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 मानदंडों को तय किया है। जिसके तहत अगर 45 साल से ज्यादा की उम्र के किसी व्यक्ति को ये बीमारियां हुईं तो उसे टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें हार्ट फेलियर, गुर्दे की बीमारी, सिरोसिस, लिवर संबंधित बीमारियां आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि कोविड टीकाकरण में और ज्यादा तेजी लाने के लिए क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। अभी आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 हजार निजी अस्पतालों और 600 CGHS अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जहां पर वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी।

Presence of any of 20 criteria (attached with tweet) will be prioritized for vaccination; it includes heart failure with hospital admission in past one yr, kidney/liver/hematopoietic stem cell transplant recipient/on waitlist, decompensated cirrhosis, end-state kidney disease:GoI pic.twitter.com/LOB9AmjkPh