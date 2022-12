तेंदुए ने मचाया आतंक, एक के बाद एक 13 लोगों पर किया हमला, देखिए LIVE VIDEO

असम के जोरहाट में एक तेंदुए ने 3 वन कर्मचारियों सहित 13 लोग जख्मी कर दिया। सभी को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी व्यक्ति खतरे से बाहर हैं।

Assam News: असम के जोरहाट से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। यहां एक तेंदुए ने तीन वन कर्मचारियों सहित 13 लोग जख्मी कर दिया। सभी को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी व्यक्ति खतरे से बाहर हैं। सोशल मीडिया पर जो तेंदुए का वीडियो सामने है उसमें वो कांटेदार तार की बाड़ पर से कूदते हुए और एक कार पर जा टकराया।

इस दौरान तेंदुआ खुद को संभालते हुए वहां से तेजी से भाग गया। यह पूरी घटना किसी शख्स ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई द्वारा जारी इस 21 सेकंड के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ एक परिसर में घुम रहा है। इसी दौरान तेंदुआ परिसर में लगी कांटेदार तार के बाड़े पर छलांग मारता हुआ सड़क पर पहुंचा है और वहां खड़ी एक गाड़ी से टकरा जाता है।

इस दौरान गनीमत रही कि गाड़ी का शीशा बंद था। ऐसे में तेंदुआ किसी तरह खुद को संभालता है और वहां से भाग जाता है। वहीं मौजूद दूसरी कार में बैठे व्यक्ति ने इस घटना को वीडियो अपने फोन में कर लेता है, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। बता दें, खबर लिखे जाने तक वीडियो को 22 हजार से अधिक व्यूज और लगभग दो सौ लाइक्स मिल चुके हैं। साथ ही, यूजर्स इस क्लिप को देख हैरानी वाली प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

वहीं, इस घटना के बार में जानकारी देते हुए जोरहाट के एसपी मोहन लाल मीणा ने बताया कि तीन वन कर्मियों सहित 13 लोग तेंदुए के हमले में घायल हुए। सभी घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी घायल व्यक्ति खतरे से बाहर हैं। बताया कि यह घटना सोमवार को हुई। इस दौरान तेंदुए ने उछलकूद मचाते हुए एक चलती वैन पर भी झपटा मारा।

