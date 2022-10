Telangana Operation Lotus : क्या BJP नेता ने भेजे 3 'सौदागर' ? FIR में 100 करोड़ का ऑफर, CBI-ED रेड की धमकी

Hyderabad

Telangana Operation Lotus की कथित रिपोर्ट के बीच सवाल उभर रहा है कि क्या BJP नेता ने टीआरएस विधायकों को खरीदने के लिए 3 'सौदागर' भेजे थे ? पुलिस ने जो FIR दर्ज की है इसमें विधायकों को लुभाने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिए जाने के साथ-साथ CBI-ED रेड की धमकी जैसे आरोप लगाए गए हैं।

तेलंगाना पुलिस प्रमुख स्टीफन रवींद्र के मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी- तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के विधायक पायलट रोहित रेड्डी की सूचना पर पुलिस पहुंची और हरियाणा, तिरुपति समेत हैदराबाद के एक शख्स को धर दबोचा। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त में शामिल तीनों लोग भाजपा नेता के इशारे पर हॉर्स ट्रेडिंग को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकी है।

खबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो-फोटो में सिमैया जी और सतीश शर्मा को भाजपा नेता के साथ देखा गया है। हालांकि, इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है कि Cyberabad Police Commissioner Stephen Ravindra ने विधायकों की खरीद-फरोख्त प्रकरण में जो जानकारी दी है, इसमें सीधा भाजपा नेता की भूमिका है।

तेलंगाना पुलिस की गिरफ्त में आए तीसरे आरोपी कारोबारी नंद कुमार की वीडियो वायरल हो रही है, इसमें उन्हें केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ देखा गया। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक नंद कुमार ने भाजपा की ओर से हॉर्स ट्रेडिंग की साजिश से इनकार किया है। खुद मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, बहुत से लोग फोटो क्लिक कराते हैं, ऐसे में सीधा संबंध बताना ठीक नहीं। बता दें कि अगस्त में भाजपा नेता के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 18 टीआरएस विधायक भाजपा में शामिल होंगे।

तेलंगाना के मोइनाबाद थाने में दर्ज प्राथमिकी में 3 आरोपियों - रामचंद्र भारती, नंदा कुमार और सिम्हायाजी स्वामी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। रंगा रेड्डी के एक फार्महाउस पर पुलिस की छापेमारी और टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी की शिकायत के बाद FIR दर्ज की गई है।

प्राथमिकी में, रेड्डी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के रामचंद्र भारती और हैदराबाद के नंद कुमार भाजपा से संबंधित हैं। रेड्डी ने कहा, दोनों आरोपी उनसे मिले और भाजपा में शामिल होने की पेशकश की। उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नंद कुमार और राम चंद्र भारती ने कहा, अगर भाजपा में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें आपराधिक मामलों और ईडी / सीबीआई की छापेमारी का सामना करना पड़ेगा।

Telangana alleged Horse Trading : In the FIR, TRS MLA Reddy alleges that Ramachandra Bharati of Delhi & Nanda Kumar of Hyderabad - both belonging to BJP, met him and offered him to join BJP & offered him Rs 100 Cr.