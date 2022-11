Telangana Student Beaten : पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ टिप्पणी का आरोप, हॉस्टल के दोस्तों ने पीटा, VIDEO

Hyderabad

oi-Jyoti Bhaskar

Hyderabad Student Beaten : हैदराबाद के एक कॉलेज स्टूडेंट की पिटाई का मामला सामने आया है। पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ उसकी कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए हॉस्टल के लड़कों के एक समूह ने कथित रूप से बेरहमी से पीटा। पुलिस ने तेलंगाना रैगिंग निषेध अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के लिए हैदराबाद के छात्र को छात्रावास के साथियों ने पीटा। पीड़ित छात्र की पहचान हिमांक बंसल के रूप में हुई है। पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए करीब 10 दिन पहले गत 1 नवंबर को हैदराबाद में कॉलेज के छात्र को उसके छात्रावास के साथियों के एक समूह ने पीटा था। पीड़ित छात्र हैदराबाद में IFHE में कानून की पढ़ाई कर रहा है।

हैदराबाद में ग्रैजुएशन के छात्र की पिटाई के मामले में पुलिस के मुताबिक, छात्रा ने 11 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था, विगत 1 नवंबर को कॉलेज कैंपस परिसर में मेरे आवंटित छात्रावास के कमरे में 15-20 लोगों ने मेरा शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया।

इंडियाटुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी महासचिव विष्णु वर्धन रेड्डी ने ट्विटर हैंडल- @SVishnuReddy पर लिखा, IFHE हैदराबाद में पढ़ने वाले हिमांक बंसल को दूसरे धर्म के सीनियर छात्रों ने परिसर में "अल्लाह हू अकबर" का नारा लगाने को कहा। उसके साथ मारपीट और जबरदस्ती भी की। IFHE हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। स्थानीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है। साथ ही कोई मीडिया इस मामले की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है।

Himank Bansal studying in IFHE Hyderabad assaulted and forced to chant "Allah Hu akbar" in campus by senior students of another religion.

IFHE comes under Hyderabad parliamentary constituency of @asadowaisi but not a single word by him yet!

Also no media reporting this matter. pic.twitter.com/qGy5Xyvi6H