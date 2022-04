तेलंगाना के मंत्री KTR का हमला, कहा- कांग्रेस और बीजेपी ने देश को नीचा दिखाया

Hyderabad

oi-Love Gaur

हैदराबाद, 25 अप्रैल: आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी से लड़ने के लिए कई क्षेत्रीय पार्टी मिलकर अपना तीसरा मोर्चा बनाने की जुगत में नजर आ रही है। इसमें तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) भी शामिल है। काफी दिनों से तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच उनके बेटे और राज्य सरकार में मंत्री केटी रामा राव ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा है।

हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि मौजूदा वक्त में भारत में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, जो खुद को राष्ट्रीय पार्टी कह सके। केटी रामाराव ने कहा कि हमारा कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। यह एक अनावश्यक संस्था है। भारत के लोगों ने उन्हें 50 साल से ज्यादा का मौका दिए, लेकिन दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने देश को नीचा दिखाया है।

We've no relations with Congress. It's a redundant institution. People of India gave them opportunities for over 50 yrs. Country has been let down by Congress & BJP. In my humble opinion, Congress has been tried, tested & dusted. I see no future for it: Telangana Min KT Rama Rao pic.twitter.com/Dg5WkD2oQf