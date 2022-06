हैदराबाद: विरोध प्रदर्शन के दौरान गहमा-गहमी, कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी का पकड़ा कॉलर, Video

Hyderabad

oi-Love Gaur

हैदराबाद,16 जून: देशभर में कांग्रेसियों की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक पुलिसकर्मी का कॉलर अपने हाथों से पकड़ लिया।

हैदराबाद में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने राहुल गांधी को ईडी के समन को लेकर पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा ले जाने के दौरान एक पुलिसकर्मी का कॉलर से पकड़ लिया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियों में देखा जा सकता है कि कैसे महिला पुलिसकर्मी उनको ले जा रही है, लेकिन उन्होंने इस दौरान एक पुलिसकर्मी का कॉलर ऐसे पकड़ लिया, जिसको छुड़ाने में और पुलिसकर्मियों को बीच में आना पड़ा। इससे पहले हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | Telangana: Congress leader Renuka Chowdhury holds a Policeman by his collar while being taken away by other Police personnel during the party's protest in Hyderabad over ED summons to Rahul Gandhi. pic.twitter.com/PBqU7769LE