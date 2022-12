'भाजपा कुछ भी कर सकती है, इसलिए हम...',विधायकों को हिमाचल से शिफ्ट करने पर बोले कांग्रेस नेता विक्रमादित्य

विधायकों को हिमाचल से बाहर ले जाए जाने पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है।

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है। लेकिन अब तक मिल रहे रूझानों में कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर चल रही है। अब तक प्राप्त रूझानों में कांग्रेस 38 सीटों पर आगे जबकि बीजेपी 26 पर आगे और 1 सीट जीत चुकी है। वहीं निर्दलीय 3 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में कांटे की टक्कर मानी जा रही है।

हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार 5 साल चलेगी

कांग्रेस अभी से सरकार बनाने की कोशिश में जुट गई है। जिसके लिए कांग्रेस ने अभी से अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। इस बीच कांग्रेस अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ या राजस्थान किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में ले जाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर मीडिया ने जब कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह से पार्टी विधायकों को हिमाचल प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने के बारे में सवाल किया तो कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार 5 साल चलेगी। मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रतिभा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री पद की दावेदारों में से एक हैं।

