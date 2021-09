AAP की हिमाचल में भी पूरी तैयारी, सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान

Himachal Pradesh

oi-Love Gaur

शिमला, 20 सितंबर: दिल्ली में दो बार सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी अब देश के और राज्यों में भी अपनी पैठ बनाने के लिए बेकरार नजर आ रही है। आप की नजर अब देश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर हैं, जिसके तहत दिल्ली मॉडल के दम पर पार्टी और राज्यों में भी जीत हासिल करने का प्लान तैयार कर रही है। वहीं अब आप हिमाचल प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने भी साफ कर दिया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

रत्नेश गुप्ता के मुताबिक आम आदमी पार्टी (आप) नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और गोवा के बाद यह छठा राज्य है, जहां आप विधानसभा चुनाव लड़ रही है। बता दें कि सभी राज्यों में चुनाव अगले साल 2022 में प्रस्तावित है।

Aam Aadmi Party (AAP) to contest all 68 seats in Himachal Pradesh Assembly elections in November 2022. This is the 6th state after Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Gujarat and Goa where AAP is contesting for Assembly elections: AAP Himachal Pradesh in-charge Ratnesh Gupta pic.twitter.com/mj37g93wR0