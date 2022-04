Haryana

मेवात(हरियाणा)। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के पास 2020 में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान तमंचे से गोलियां चलाने वाले युवक गोपाल ने फिर हद पार कर दी। वह एक एसयूवी कार में सवार होकर, हरियाणा के मेवात में मुस्लिम इलाके से होकर गुजरा और बच्‍चों को बंदूक से डराया। उसका वीडियो भी शेयर किया, और खुद को हिंदू संगठन के 'लड़ाके' के तौर पर दिखाने की कोशिश की। 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम इलाके में बच्‍चों को बंदूक की नाल दिखाकर डराया जा रहा है। इस दौरान युवक कार में बैठकर घूमा और देहाती गाने भी बजाता रहा। उसके वीडियो को उसके समर्थन वाले सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रचारित भी किया जा रहा है। ऐसा कर कानून-व्‍यवस्‍था की धज्‍जी उड़ाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि, अपने खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की आवाजें उठने के बाद से उसने वैमनस्‍य फैलाने वाली हरकतें और तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उसने सोशल मीडिया पर अपना निजी खाता भी बना लिया है। इंस्टाग्राम पर उसके 13,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

बता दें कि, उक्‍त युवक का नाम गोपाल है, जो खुद को "रामभक्त गोपाल" कहता है और वर्तमान में जमानत पर बाहर है। वह उत्तर प्रदेश के जेवर का रहने वाला है और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बाद खुद को गोडसे 2.0 कहता है। वह आए रोज भड़काऊ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने के लिए बदनाम है। अक्सर उसके निजी अंगरक्षक और हथियार भी दिखाई देते हैं। गोलीबारी की घटना से पहले भी, उसने कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की थीं। उसने हथियारों और संदेशों की तस्वीरें भी पोस्ट कीं। जिनमें से कुछ पर लिखा-"शाहीन बाग, खेल खत्म" और "मैं आजादी दे रहा हूं"। 2020 में वह जामिया के छात्रों पर हमला करने से कुछ ही क्षण पहले, वह फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था।

अब उसने मेवात में जो वीडियो शूट किया, उस वीडियो पर हिंदी में "गौ रक्षा दल, मेवात रोड, हरियाणा" लिखा नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम अकाउंट से यह भड़काऊ वीडियो वायरल होने के बाद एक और विवाद खड़ा होने के आसार हैं। यहां आप देख सकते हैं वीडियो में एक कार जो गलियों से गुजर रही है। और, युवक खिड़की से बाहर की ओर इशारा करते हुए बंदूक की बैरल को बच्चों को धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसे देखकर बच्‍चे या तो भाग जाते हैं या दूर हो जाते हैं। कुछ तो देखते ही दरवाजे बंद कर देते हैं। इस दौरान कार कभी-कभी रुक भी जाती है।

दिल्ली में सीएए-विरोधी प्रदर्शन में पिस्तौल से गोलियां चलाने वाले गोपाल शर्मा को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

हरियाणा की एक अदालत ने गोपाल को जमानत दी थी, क्‍योंकि वह जेल में था, और पिछले साल उसे पटौदी में एक ' महापंचायत ' के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह आए रोज हरियाणा में विभिन्न 'हिंदू महापंचायतों' में विवादास्पद सांप्रदायिक टिप्पणी करता है। पिछले साल उसने हरियाणा के पटौदी में 'महापंचायत' में भारी भीड़ का नेतृत्व करने के लिए सुर्खियां बटोरी थीं, जहां कथित तौर पर घृणित और सांप्रदायिक नारे लगाए गए।

@zoo_bear @kaushikrj6 talk about them too , these scared muslims threaten me every day , i got thousands of threats to kill or my sister and my cow mother. They threaten to kill us if we go to Mewat. Mewat is in India and we will not allow cow smuggling here, always remember this pic.twitter.com/u4irYMLNi6