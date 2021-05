हरियाणा में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें

Haryana

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़, मई 30। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में अब नए मामलों में कमी देखी जा रही है। ऐसे में राज्य सरकारों ने अब सख्त पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं हटाया है। ऐसे में रविवार को हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया, लेकिन कुछ पाबंदियों पर राहत जरूरत दी।

ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने दुकानों को खोलने का फैसला किया है, लेकिन ऑड-ईवन के फॉर्मूले के तहत ये दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा हरियाणा में नाइट कर्फ्यू को जारी रखने का फैसला लिया गया है। रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य में 15 जून तक सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में 3 मई को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और तब से इस लॉकडाउन को चौथी बार बढ़ाया गया है। इससे पहले 9, 16 और 23 मई को लॉकडाउन में विस्तार किया गया था।

We have decided to extend COVID lockdown till June 7. Shops can now operate from 9 am to 3 pm. Shopkeepers must follow odd-even formula. Educational institutions will remain closed till June 15. Night curfew will continue from 10 pm to 5 am: Haryana CM Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/wX3hQzEVF2