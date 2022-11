हरियाणा के नूंह में पंच-सरपंच चुनाव के दौरान हिंसा, कई पुलिसकर्मी घायल

Haryana

oi-Neeraj Kumar Yadav

हरियाणा के नूंह जिले के चंदधाका गांव में बुधवार सुबह पंचायत चुनाव के दौरान दो गुटों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ी कि पथराव भी शुरू हो गया। जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं, सूचना पर मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस फोर्स पर भी लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

तीन चरण के मतदान के पहले चरण में हरियाणा के नौ जिलों में पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए आज सुबह मतदान शुरू हो गया। पहले चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर जिलों में मतदान हो रहा है।

Haryana | Violence broke out in Chandaka village, Nuh yesterday during the Sarpanch polls.

SP says, "There was a scuffle b/w rival groups of both candidates over voting. Adequate Police force deployed. Voting has resumed peacefully. A Home Guard jawan received minor injuries." pic.twitter.com/9GR0sGVWeu