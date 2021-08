हरियाणा सरकार ने कहा- स्वतंत्रता दिवस पर हजार लोग जुट सकेंगे, नाईट कर्फ्यू 23 अगस्त तक हटाया

Haryana

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार का 'महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा' 9 अगस्त की सुबह 5 बजे से 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी हरियाणा स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी के चीफ सेक्रेटरी व चेयरपर्सन विजय वर्धन ने दी। विजय वर्धन ने आदेश जारी करते हुए बताया कि, लोगों को अभी भी कोविड गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। आदेश में कहा गया कि, राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में लागू 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' की अवधि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई है। हालांकि, इसके साथ-साथ विशेषज्ञों से चर्चा के आधार पर रियायतें भी दी जा रही हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर हजार लोग जुट सकेंगे

राज्य सरकार ने आज आदेशों में कहा कि, 15 अगस्त को आगामी स्वतंत्रतता दिवस के मौके पर प्रदेश में हजार लोगों का कार्यक्रम कराने की छूट रहेगी। विजन वर्धन के मुताबिक, राज्य में जिला/उप-मंडल स्तर के स्वतंत्रता दिवस समारोहों में लोगों को कोविड मानदंडों के अनुरूप ही आना होगा। सरकार ने तय किया है कि, कोई कार्यक्रम 1000 से अधिक व्यक्तियों का नहीं होगा। इसका सख्त पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

23 अगस्त तक नाईट कर्फ्यू हटाया

वर्धन ने पत्र जारी करते हुए जानकारी दी कि, हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त तक नाईट कर्फ्यू हटाया है। नाईट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू था। स्वास्थ्य मंत्री विज का कहना है कि, प्रदेश में इन दिनों वैक्सीनेशन चल रहा है। सीरो सर्वे भी किया गया है। उन्होंने कहा कि, लोगों को बारिश की बीमारियों से बचाने के लिए भी टीमें ग्रामीण इलाकों में भेजी जा रही हैं। सरकार ने 5हजार फॉगिंग मशीनें मंगवाई हैं। वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि, आमजन की खातिर, शासन में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी प्रदेश की प्राथमिकताओं के अनुरूप बेहतर कार्य करेंगे। इसके साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग करेंगे।

Haryana Govt's 'Mahamari Alert - Surakshit Haryana' extended from 5 am of 9th Aug to 5 am of 23rd Aug.

Gatherings of invitees at Dist/Sub-Divisional level Independence Day functions in the State shall not be of more than 1000 persons subject to strict observance of COVID norms pic.twitter.com/Evd8zjkRWr