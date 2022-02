Gurugram building collapse: हादसे की जांच के लिए टीम का हुआ गठन, एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा

Haryana

oi-Prashanth Rai

गुरुग्राम। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम शहर में एक बहुमंजिला इमारत की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर-109 में गुरुवार की देर शाम को चिंटल पैराडिसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की एक के बाद एक 7 फ्लोर की छतें ढह गईं। वहीं इस हादसे को लेकर डेवलपर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीसी निशांत यादव ने बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय अधिकारियों से घटना के बारे में पूछताछ की। विस्तृत जांच के लिए हमने एक समिति गठित की है जिसकी अध्यक्षता गुरुग्राम के अतिरिक्त जिलाधिकारी करेंगे और उन्हें एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

We inquired about the incident from the local authorities. For detailed investigation, we have constituted a committee which will be headed by the Additional District Magistrate of Gurugram and asked him to submit the report within a week's time: Gurugram DC Nishant Yadav pic.twitter.com/Uvz3I0DSF9