ड्रैगन फ्रूट की खेती से लाखों कमाएं, हरियाणा सरकार किसानों को दे रही है मौका

चंडीगढ़, 10 जुलाई: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना शुरू की है। यह स्कीम अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं में से एक स्कीम यह भी है। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए राज्य के बागवानी विभाग की ओर से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ 1,20,000 रुपए तक का अनुदान दे रही है और एक किसान अधिकतम 10 एकड़ में इसकी खेती लिए भी अनुदान ले सकते हैं।

हरियाणा: ड्रैगन फ्रूट की खेती से लाखों कमाने का मौका

हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग से जुड़े अफसरों का कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती को राज्य सरकार जिस तरह से समर्थन दे रही है, उससे किसान भाई साल में लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं। किसान भाई बेझिझक ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाएं, इसके लिए सरकार मोटा अनुदान भी दे रही है। अधिकारियों के मुताबिक खास बात यह है कि जमीनी स्तर पर इस तरह की पहल सबसे पहले हरियाणा सरकार ने ही की है और ड्रैगन फ्रूट के लिए इस तरह की अनुदान समर्थित योजना शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है।

क्या है ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने वाली योजना

हरियाणा में ड्रैगन फ्रूट का बाग बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 1,20,000 रुपये अनुदान देने की व्यवस्था की है। इसमें से प्रति एकड़ 70,000 रुपये ट्रेलिसिंग सिस्टम या जाफरी-जाली प्रणाली की व्यवस्था के लिए और 50,000 रुपये ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाने के लिए दिए जाते हैं। सरकार इस योजना को कितना महत्त्व दे रही है,इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि एक किसान अधिकतम 10 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए भी यह अनुदान प्राप्त कर सकता है। अनुदान की मांग के लिए आसान तरीका ये है कि बागवानी विभाग की वेबसाइट पर जाएं और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दें।

किसानों को कमाई बढ़ाने का बेहतर मौका

हरियाणा के रोहतक जिले के जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने इस योजना के बारे में जो कुछ बताया है, उससे किसान भाइयों को इस योजना के बारे में काफी कुछ स्पष्ट हो सकता है। उन्होंने रोहतक के बारे में बताया है कि उनके जिले में कई किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। वहां इसकी खेती के संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं और शुरुआती परिणाम सकारात्मक नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि उनके पास बागवानी विभाग की तमाम स्कीम का फायदा उठाकर अपनी आय बढ़ाने का बेहतर मौका है और उन्हें इसका लाभ उठाने में पीछे नहीं रहना चाहिए।

