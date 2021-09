करनाल: किसानों की महापंचायत आज, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू, हर जगह पुलिस-फोर्स, बारिश भी शुरू

Haryana

oi-Vijay

करनाल। हरियाणा में करनाल जिले के अनाज मंडी इलाके में आज किसानों की महापंचायत है। किसान संगठनों की अगुवाई में प्रदेशभर के किसान-प्रदर्शनकारी मिनी सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं। हालांकि, किसान संगठनों के घेराव के ऐलान के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों में सभी मोबाइल कंपनियों की इंटरनेट एवं SMS सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं, जिले में धारा 144 लागू है। बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। 40 नाकों पर पुलिस मौजूद है। इसके अलावा आज सुबह से बारिश ने भी प्रदर्शनकारियों के जुटने में अड़चन लगा दी हैं। न्यूज एजेंसी ने बताया कि, अभी हरियाणा राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है।

Kisan Mahapanchayat Karnal: Haryana के इन पांच जिलों में Internet बंद, धारा 144 लागू |वनइंडिया हिंदी

करनाल के ​जिस इलाके में आज किसानों की महापंचायत है, वहां भी बूंदें बरस रही हैं। उधर, किसान-प्रदर्शनकारियों को मिनी सचिवालय तक पहुंचने से रोकने के लिए पैरामिल्ट्री फोर्स समेत सुरक्षाबलों की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। हरियाणा पुलिस की 30 कंपनियां नियुक्त की गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां अलग से लगाई गई हैं। 5 एसपी और 25 एचपीएस कम डीएसपी की ड्यूटी भी लगाई है। इनके साथ वाटर कैनन और ड्रोन भी तैनात किए गए हैं।

गृह सचिव-1 डॉ. बलकार सिंह ने आदेश दिए हैं कि, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 जिलों में (करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और जींद में) सोमवार रात 12 बजे से मंगलवार रात 11:59 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी।

डीसी करनाल ने बताया कि, शहर का लगभग पूरा हिस्सा सील है। वहीं, पुलिस की तरफ से 18 नाके लगाए गए हैं। जीटी रोड से लघु सचिवालय तक आने वाले रास्ते और शहर से लघु सचिवालय तक पहुंचने वाले रास्तों को ब्लॉक किया गया है। क्योंकि, किसान प्रदर्शनकारी इसी रूट से ज्यादा पहुंचने के आसार थे, इसलिए यह बंदोबस्त किया गया। पुलिस ने रेत से भरे ट्रक भी नाकों पर अड़ाकर रास्ते ब्लॉक किए हैं।

करनाल महापंचायत पर मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा-हम करेंगे उनके लिए इंतजाम

करनाल महापंचायत की वजह- लाठीचार्ज

किसान संगठनों के नेताओं ने करनाल में किसान महांपचायत को बसताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आयोजित किया है। दरअसल, पिछले दिनों इसी टोल पर पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई थी। जिसमें काफी किसानों को चोटें आई थीं। कई ​के सिर से खून बहने लगा था। एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई थी। जिसके बाद अब करनाल में महांपचायत बुलाई गई है। किसान नेताओं का कहना है कि, किसान अभी अनिश्चितकाल के लिए मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे।

Haryana: Security tightens in Karnal ahead of Kisan Mahapanchayat. Visuals from near offices of Deputy Commissioner & SP

We want Kisan Mahapanchayat to be conducted peacefully & conflict to be resolved through mutual conversation. We spoke with farmer leaders yesterday on the matter. Police will take action if law & order is disturbed: Ganga Ram Punia, SP, Karnal