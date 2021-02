हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा

Haryana is all set to start the second phase of the Covid-19 vaccine ,चंडीगढ़ । हरियाणा में आज से कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। इस दरम्यान विभिन्न विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। जनसंपर्क एवं सूचना विभाग की ओर से बताया गया कि, हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण के सफल क्रियान्वयन के बाद दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। इसमें हजारों फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा। इसके लिए ऐसे सभी वर्कर्स का 7 फरवरी, 2021 तक को-विन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा।

covid vaccination second phase start in haryana | Haryana is all set to start the second phase of the Covid-19 vaccine roll out