गणेश विसर्जन पर हरियाणा के दो जिलों में हुए बड़े हादसे, 7-8 लोगों की जा चुकी है जान

Haryana

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़, सितंबर 10। गणेश विसर्जन के मौके पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल, गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान महेंद्रगढ़ में 4 और सोनीपत जिले में 3 लोगों की डूबने के कारण मौत हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हादसे पर दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मदद का भरोसा दिलाया है।

Haryana | Around 20-22 people had gone to a canal near village Jhagadoli in Mahendragarh for Ganesh idol immersion. During which many of them drowned in the river. As of now, 4 boys have lost their lives & 4 have been rescued safely. Rescue op underway: Mahendragarh DC JK Abhir pic.twitter.com/31mX76NdQr