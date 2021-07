कावंड़ यात्रा पर रोक के बाद हरिद्वार के SSP ने दी चेतावनी- कोई भी भक्त जल भरने न पहंंचे, वरना...

Haridwar

oi-Vinay Saxena

हरिद्वार, 15 जुलाई: कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा को रद्द किए जाने के फैसले के बाद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी जारी की है। इसमें लिखा है कि मेले के दौरान हरिद्वार जनपद की सभी सीमाएं सील रहेंगी, इसलिए कोई भी भक्त जल भरने हरिद्वार न पहुंचे। बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मंगलवार को हुई एक बैठक के बाद इस साल भी कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है।

जब्त कर लिए जाएंगे वाहन, होगी कानूनी कार्रवाई

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिले में प्रवेश का प्रयास करने वालों के वाहन जब्त कर लिए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही करेगी।

