असम: बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की महिला नेता का बयान, BJP के रंजीत दास ने किया हमारा अपमान

Guwahati

oi-Kapil Tiwari

गुवाहटी। असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को राज्य में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका उस वक्त लगा, जब उसकी सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से हाथ मिला लिया। इस फैसले को लेकर BPF की नेता प्रामिला रानी ब्रह्मा ने कहा है कि बीजेपी के साथ रहते हुए उनकी पार्टी का काफी अपमान किया गया था, खासकर बीजेपी के रंजीत दास ने हमारा काफी अपमान किया, इसलिए हमने चुनाव से पहले खुद को भाजपा से अलग कर लिया है और कांग्रेस अलाइंस के साथ जाने का निर्णय लिया है।

BJP's Ranjit Das has insulted us a lot. In the next elections, we will not be with the BJP. We have now decided to go with Congress-led alliance: Pramila Rani Brahma, Bodoland People's Front (BPF) leader pic.twitter.com/vWxK7w42Jg