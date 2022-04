गुजरात चुनाव से पहले पाटीदारों को लेकर क्या चल रहा है? जानिए

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अहमदाबाद, 18 अप्रैल: गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए सभी दलों के लिए एक बार फिर से पाटीदार समाज बहुत ही अहम हो गया है। बीजेपी एक पाटीदार नेता को फिर से सीएम की कुर्सी पर बिठा चुकी है। आम आदमी पार्टी भी संभावित चेहरों पर डोरे डालने की ताक में लगी हुई है। मुश्किल में कांग्रेस ज्यादा है। क्योंकि, वह एक पाटीदार नेता को लाना चाह रही है तो दूसरा छिटकने की धमकियां दे रहा है। आइए समझते हैं कि सभी दलों में पाटीदार वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए क्या कुछ चल रहा है।

Before the Gujarat elections, all the parties started making efforts to woo the Patidars. Congress is trying to include Naresh Patel.AAP is wooing Hardik Patel