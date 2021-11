Vishal Patel SI: गुजरात पुलिस के एसआई का हुआ ट्रांसफर, लोगों से मिले सम्मान पर रो पड़े विशाल पटेल

Gujarat

oi-Vinay Saxena

गुजरात, 28 नवंबर: एक बहुत कम देखने को मिलता है जब एक पुलिसकर्मी का ट्रांसफर होने पर इलाके के लोग भावुक हो जाएं। एक-दो नहीं बल्कि सैकड़ों की सख्ंया में लोग पुलिसकर्मी को विदाई देने पहुंचे। फूलों की बौछार के बीच पुलिसकर्मियों ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान वह खुद भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। लोगों का प्यार और इस तरह का सम्मान पाकर पुलिसकर्मी की भी आंखों से आसूं निकल पड़े। यह वीडियो सो शल मीडिया पर वायरल हो गया है।

गुजरात सरकार ने चीन-बांग्लादेश समेत इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया

An officer and a true friend of the people!

An emotional send off by local citizens to a Police SubInspector in Gujarat on his transfer. He was instrumental in saving lives during Corona outbreak. Officers of such quality of heart n mind make us proud of the service.🙏 pic.twitter.com/MFa9m0J7DB